В "Слуге народа" раскрыли детали повышения минимальной зарплаты

Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, который предусматривает повышение минимальной зарплаты с 4723 грн до 5000 грн уже с 1 сентября 2020 года.

Повышение минимальной зарплаты в Украине до 5000 грн, предложенное президентом Владимиром Зеленским, позволит увеличить поступления в госбюджет.

Об этом рассказал в эфире телеканала " Украина 24 " народный депутат от партии "Слуга народа" Марьян Заблоцкий.

Читайте такжеПри расчетах украинцы все реже употребляют наличку - НБУ

"Это несущественное повышение, но нужно помнить, что у нас на работе, которая оплачивается из госбюджета, работает от 20 до 25% граждан, то есть только часть ложится на госбюджет. Все вы знаете, что у нас также есть проблема с тем, что многие зарплаты занижают, выплачивают в тень, и поэтому это мероприятие само себя сбалансирует. Оно позволяет немного поднять поступления в госбюджет, с другой стороны - немного повысить выплаты бюджетникам ", - сказал нардеп.

Заблоцкий также отметил, что сегодня не только Украина имеет проблемы с дефицитом госбюджета:

"Вопрос не только в дефиците нашего бюджета, проблемы сейчас у всех. Например, дефицит бюджета США - 17% ВВП, им тоже будет нелегко".

Как известно, президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, который предусматривает повышение минимальной зарплаты с 4723 грн до 5000 грн уже с 1 сентября 2020 года.

Ранее Кабмин утвердил график, согласно которому минималка должна вырасти с 1 сентября до 5000 грн, с 1 января 2021 - до 6000 грн, с 1 июля 2021 - до 6500 грн.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram