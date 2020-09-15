По словам Гетманцева, Минфин решил поставить депутатов перед фактом.

Министерство финансов Украины приняло на себя всю ответственность за проект госбюджета-2021.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сказал в комментарии журналистам.

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Профильные комитеты

Так, отвечая на вопрос, почему правительство не согласовало проект госбюджета с профильными парламентскими комитетами, Гетманцев отметил: "Это не является его обязанностью, это его право. И действительно, в предыдущие периоды были такие консультации, действительно, мы согласовывали определенные моменты, мы подсказывали Кабинету министров".

По его словам, правительство не всегда учитывало предложения депутатов, но был диалог и понимание "почему - нет, почему - да".

"На сегодняшний день такой практики нет. Минфин взял всю ответственность за бюджет на себя, решив поставить депутатов перед фактом. Что из этого получится - давайте посмотрим. Очевидно, мы не будем "валить" бюджет только потому, что с нами не консультировались. Этого не будет, я заверяю. Мы абсолютно конструктивные", - заявил Гетманцев.

"Минфин взял всю ответственность за бюджет на себя", - отметил Гетманцев

Исправление ошибок

"Нам безразлично, на самом деле, сколько ошибок сделало Министерство финансов при его подготовке. Мы хотим их исправить и сделать такой бюджет, чтобы это был действительно бюджет развития, а не возможностей развития", - сказал Гетманцев.

Гетманцев также отметил, что сейчас вопросов к министру финансов Сергею Марченко "стало еще больше".

Хронология событий

14 сентября 2020 года Министерство финансов Украины направило проект государственного бюджета на 2021 год на рассмотрение правительства.

В этот же день, 14 сентября 2020 года Кабмин утвердил проект госбюджета-2021.

Вечером 14 сентября 2020 года проект госбюджета-2021 был зарегистрирован в парламенте.

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Автор: УНИАН