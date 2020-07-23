Местные бюджеты увеличили поступления в общий фонд

На размер поступлений от платы за землю повлияло временное освобождение от уплаты налога

За январь-июнь текущего года в общий фонд местных бюджетов поступило 131,5 млрд грн, что на 2,1%, или 2,7 млрд грн, больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины, темп прироста фактических поступлений налога на доходы физических лиц (НДФЛ) за первое полугодие 2020 года составляет 5%. Из 13 областей, имеющих темпы прироста НДФЛ выше среднего показателя по Украине, три области обеспечили прирост более 8%.

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Объем поступлений

Отмечается, что в целом объем поступлений НДФЛ за первое полугодие составил 81 млрд грн, а за январь-июнь текущего года в общий фонд местных бюджетов поступило 131,5 млрд грн, что на 2,1%, или 2,7 млрд грн, больше, чем за аналогичный период прошлого года. 3,8 млрд гривен.

«Поступления от платы за землю составили 13,3 млрд грн, что на 14,5%, или на 2,3 млрд грн, меньше, чем в первом полугодии 2019 года. В основном это связано с временным освобождением от уплаты данного налога в местные бюджеты», - сказано в сообщении.

По данным Минфина, фактические поступления налога на недвижимое имущество за январь-июнь составили 2,3 млрд грн, что на 7,7%, или 161,9 млн грн, больше, чем в прошлом году.

Поступления единого налога за январь-июнь составили 17,7 млрд грн, что на 9,6%, или 1,6 млрд грн, больше, чем в 2019 году.

«Также, по состоянию на 1 июля 2020 года, правительство обеспечило перечисление межбюджетных трансфертов органам местного самоуправления в объеме 85 млрд грн, что составляет 100% от взятых бюджетных обязательств», - сказано в сообщении.

В частности, образовательная субвенция составила 46,7 млрд грн, медицинская субвенция - 14,6 млрд грн, а на базовую дотацию пришлось 6,6 млрд грн.

Как развивались события

В апреле Кабинет министров упростил порядок и условия получения местными бюджетами субвенции из госбюджета на социально-экономическое развитие, что должно улучшить условия борьбы с коронавирусом.

8 июля Кабинет министров выделил почти 1,7 млрд грн субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на осуществление мероприятий по социально-экономическому развитию отдельных территорий.

Кроме того, в июле 2020 года премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал десятилетие «экономического прорыва», Нацбанк увеличил международные резервы до восьмилетнего максимума, а инфляция вновь вернулась к росту.

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