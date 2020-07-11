Баланс недели: премьер обещает десятилетие «экономического прорыва», Нацбанк увеличивает валютные резервы, а инфляция идет в рост

Вторая неделя июля выдалась менее насыщенной экономическими событиями в отличие от первой. Тем не менее, она тоже принесла немало важных для деловой жизни страны новостей. Так, во время виртуального круглого стола премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина имеет все необходимые ресурсы, чтобы 2020-е годы стали десятилетием экономического прорыва. По его словам, у Кабмина есть как видение, так и желание сделать это реальностью.

«Сейчас много экономистов, социологов, журналистов начали говорить о том, что 2020-е могут стать потерянным десятилетием в смысле экономического развития. Но я уверен, что если мы будем совместно и настойчиво работать, то нам удастся избежать таких сценариев однозначно. Украина точно имеет все необходимые для этого ресурсы. Наше правительство имеет видение и желание сделать так, чтобы это десятилетие стало десятилетием экономического прорыва», - сказал Шмыгаль.

В подтверждение своих слов глава правительства отметил, что Украина вошла в текущий коронакризис намного более сильной, чем в кризисном 2008 году: по состоянию на 1 июля золотовалютные резервы составили 25,4 миллиарда долларов, ликвидность банковской системы превысила 200 миллиардов гривен, а на Едином казначейском счете находится 135 миллиардов гривен.

Между тем, несмотря на оптимизм чиновников, Украина продолжает пребывать в рецессии: по данным Минэкономики, валовый внутренний продукт в январе-мае 2020 года сократился на 5,9 процента. Очевидно, что восстановление экономики до докризисных показателей займет не один год и достичь «экономического прорыва» будет очень и очень непросто.

Также на уходящей неделе президент Владимир Зеленский посетил Волынскую область, где в рамках рабочего визита встретился с местными предпринимателями. Глава государства в очередной раз высказался за упрощение процедур получения бизнесом кредитов и анонсировал появление в Украине «портфельного кредитования».

Кроме того, гарант выразил уверенность, что, несмотря на коронакризис, ставки по ипотечным кредитам в Украине снизятся до десяти процентов годовых до конца текущего года. По его словам, это станет стимулом для украинцев не эмигрировать в другие страны в поисках лучшей жизни.

Зеленский также не оставил без внимания один из главных приоритетов властей - строительство автомобильных дорог, на что в последние годы выделяются рекордные объемы бюджетных средств. Понимая важность инвестирования в дорожную сферу, которая является одним из локомотивов развития национальной экономики, президент анонсировал планы в следующем году построить, как минимум, вдвое больше дорог, чем в этом году.

Более того, понимая плачевное состояние многих участков трасс в регионах, глава государства выступил за передачу всех дорог местного значения на баланс «Укравтодора».

Рекордный рост резервов

На уходящей неделе Национальный банк отчитался о росте международных резервов в июне. Этот показатель достиг наибольшего значения за последние восемь лет – повышение на 12,4 процента - до 28,5 миллиарда долларов.

Этого удалось достичь за счет поступления первого транша по новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом и связанного с ним финансирования, а также благодаря наращиванию покупки валюты Нацбанком на межбанковском рынке. В частности, Украина получила почти 2,1 миллиарда долларов от МВФ и 500 миллионов евро от Евросоюза.

Кроме того, росту резервов способствовало размещение облигаций внутреннего государственного займа, номинированных в валюте на 353,3 миллиона евро.

Также на динамику резервов повлияли операции Нацбанка на межбанковском валютном рынке. Благодаря тому, что предложение валюты со стороны бизнеса продолжало превышать спрос, НБУ пополнил резервы на сумму около 1,2 миллиарда долларов посредством выкупа валюты на межбанке.

В НБУ подчеркнули, что текущий объем международных резервов покрывает 4,8 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и центробанка.

Ускорение инфляции

Государственная служба статистики на уходящей неделе обнародовала данные об инфляции, согласно которым потребительская инфляция в июне в годовом выражении составила 2,4 процента, ускорившись с 1,7 процента в мае. В целом, с начала 2020 года потребительские цены выросли на 2 процента.

По информации Госстата, наибольший рост цен в июне в годовом выражении зафиксирован на фрукты – 23,8 процента, алкогольные напитки и табачные изделия - 11,8 процента, хлеб и хлебопродукты – 9 процента, молоко – 6,5 процента.

Больше всего в июне цены снизились на природный газ (40,4 процента), водоснабжение (23 процента), топливо и масла (15,7 процента), овощи (15,9 процента), яйца (10,4 процента).

Если анализировать динамику цен на рынке в июне по сравнению с маем этого года, то больше всего выросли цены на фрукты (8,4 процента), мясо птицы, сливочное масло, хлеб, подсолнечное масло, говядину, сметану (2,3-0,4 процента). В то же время, подешевели овощи (4,7 процента), молоко, сахар, рис, сало, свинина (1,3-0,9 процента).

Стоит отметить, что нынешний показатель инфляции близок к прогнозам Национального банка, который еще ранее заявлял об ожиданиях, что в ближайшие месяцы рост цен умеренно ускорится вследствие мартовского ослабления гривни. Однако, в дальнейшем инфляция будет ограничиваться падением потребительского спроса и сохранением низких цен на энергоносители. Это создаст пространство для снижения учетной ставки с целью поддержания восстановления экономики.

Кадровые перестановки

Кабинет министров в среду традиционно провел заседание, в ходе которого осуществил ряд кадровых назначений. В частности, правительство назначило Романа Шахматенко заместителем министра защиты окружающей среды и природных ресурсов, Игоря Орленко - заместителем главы Государственной фискальной службы, Наталью Калениченко - заместителем главы Государственной налоговой службы. Кроме того, Кабмин уволил главу Государственной службы специальной связи и защиты информации Валентина Петрова и назначил на его место Юрия Щиголя. Также правительство назначило Валентина Шлихту главой Государственного агентства водных ресурсов.

Помимо кадровых вопросов, Кабмин выделил почти 1,7 миллиарда гривен субвенции из госбюджета местным бюджетам на программу социально-экономического развития регионов. По словам премьер-министра, эти средства будут направлены на потребности украинцев, чтобы они «почувствовали изменения в повседневной жизни».

Еще одним важным правительственным решением стало продление до 2030 года стратегии возрождения отечественного авиастроения, она была утверждена на период до 2022 года.

Как отметил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, стратегия предусматривает осуществление разработки новых транспортных самолетов, вертолетов и беспилотников, а также сертификацию авиационной техники по нормам Европейского агентства авиабезопасности.

Также предусматривается достройка незавершенных самолетов Ан-140, Ан-74, Ан-32П на Харьковском авиационном производственном предприятии, модернизация и производство вертолетов Ми-2 МСБ и Ми-8 МСБ.

Следующая неделя обещает быть не менее насыщенной экономическими событиями. Ключевыми могут стать назначения новых руководителей НБУ и Антимонопольного комитета, так как Рада должна успеть это сделать до того, как уйдет на каникулы, то есть, до 17 июля. В противном случае, по информации ряда депутатов, такие кадровые вопросы могут стать предметом внеочередного заседания парламента.

Еще следующая неделя, с учетом прогноза синоптиков, принесет некое похолодание, а в ряде регионов пройдут дожди. Аграрии продолжат уборку ранних зерновых, хотя из-за холодной и дождливой весны ее темпы в этом году значительно отстают от прошлогодних.

Александра Данько