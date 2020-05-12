Минцифры хочет создать свободную экономическую зону для IT-компаний

Ее резидентами смогут стать украинские и международные IT-компании, высокотехнологический бизнес, инвестиционные фонды, стартапы, образовательные организации.

Министерство цифровой трансформации планирует создать свободную экономическую зону для технологических компаний "Diia City".

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Об этом сообщила пресс-служба портала "Дія" в своем Telegram-канале.

"Diia City – цифровой город внутри страны. Четыре месяца мы работаем над свободной экономической зоной для креативного бизнеса", - сказано в сообщении.

В частности, Diia City будет включать следующие компоненты: инвестиционное законодательство, специальные условия валютного регулирования, сервис для внедрения международных стандартов учета, наблюдательный совет из резидентов, упрощенное государственное регулирование, специальная процедура проверок и обысков, специальный налоговый режим (основная ставка налога в зоне – 10%, налог на труд – 10%, ввозная пошлина на оборудование для исследований и развития – 0%), современное образование и Офис обслуживания резидентов экономической зоны при Государственной налоговой службе.

Резидентами Diia City смогут стать украинские и международные IT-компании, высокотехнологический бизнес, инвестиционные фонды, стартапы, образовательные организации.

Согласно планам Минцифры, Diia City должна охватить следующие сферы: AgroTech; искусственный интеллект; облачные технологии; беспилотники; авиационные и космические технологии; финтех; медицинские нейросети; реклама, маркетинг; торговые площадки; "интернет вещей"; блокчейн; аутсорсинг; анимация, графика, видео; киберспорт.

Минцифры ожидает, что создание свободной экономической зоны позволит до 2025 года создать почти полмиллиона новых рабочих мест.

Как сообщал УНИАН, 6 мая Министерство цифровой трансформации запустило услугу оформления пособия на детей для физических лиц-предпринимателей (ФОП) на портале государственных услуг "Дія".

Также Министерство цифровой трансформации планирует запустить в мае онлайн-консалтинговую зону для предпринимателей малого и среднего бизнеса на портале "Дія.Бізнес".