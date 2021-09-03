В целом сумма покрыла годовой бюджет сразу трех министерств.

Компания "Метинвест" за последние полгода уплатила рекордную сумму налогов за всю историю своего существования - более 16 миллиардов гривень. Эта сумма превысила показатель за такой же период прошлого года.

Читайте такжеРазвитие металлургии позволяет развивать еще 4-5 отраслей экономики – экспертКроме рекордной уплаты налогов, компания инвестирует в модернизацию предприятий и развитие социальных объектов в городах присутствия ее предприятий.

Гендиректор ООО "Метинвест Холдинг" Юрий Рыженков отметил, что компания серьезно помогает с наполнением бюджета.

"Только в первом полугодии мы направили 80 миллионов долларов на экологические инвестиции по нашим городам присутствия. Ну, и конечно же, это социальные инвестиции, строительство нового университета "Метинвест Политехника", который мы начали в городе Мариуполе", - подчеркнул он.

Автор: Григорий Бондарь