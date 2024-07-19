Метинвест ежегодно вкладывает 12 миллиардов в инвестиционные проекты в Украине: рейтинг

Несмотря на колоссальные потери от оккупации, разрушения и преграды для экспорта, Метинвест Рината Ахметова не прекратил мощных инвестиций, которые теперь ежегодно составляют более $300 млн. Такие цифры опубликовали в рейтинге "Топ-10 успешных компаний-инвесторов в Украине" от dsnews.ua.

Среди прошлогодних инвестпроектов группы - запуск новых лав по добыче коксующегося угля в Покровской угольной группе, крупные ремонты на "Каметстали" и "Запорожстали" (от доменных печей до оборудования прокатных станов) и наращивание отметок хвостохранилищ на Южном и Ингулецком ГОКах.

В текущем году инвестиции будут не меньше: речь идет прежде всего о критически необходимых ремонтах, а также о финансировании стратегических проектов. В оборудование и рабочие площадки Метинвест планирует вложить $320 млн капитальных и около $350 млн операционных инвестиций. В фокусе внимания - ремонты доменных печей и агломашин, поддержание оборудования ГОКов и развитие шахтоуправления в Покровске.

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Также у компании есть долгосрочная инвестиционная стратегия, которую готовы "включить" в любой момент - здесь все зависит от военно-политической ситуации и снижения рисков, связанных с боевыми действиями. Эта стратегия предусматривает масштабную зеленую модернизацию предприятий в Украине, которая сейчас на паузе из-за нехватки электроэнергии.

В то же время, строительство Метинвестом "зеленого" прокатного завода в Италии мощностью около 3 млн т в год в перспективе повысит загруженность украинских ГОКов, которые не могут сбывать свою продукцию дома после оккупации меткомбинатов Мариуполя. Сам завод должны построить вместе с партнерами за 3-4 года, с привлечением до $2 млрд кредитных и партнерских средств.

Что касается производства высококачественного сырья, то обеспеченные заказами ГОКи со временем тоже будут модернизированы для выпуска высококачественных окатышей. А в течение 5-10 лет после завершения войны Группа планирует масштабную зеленую трансформацию своих украинских активов - ГОКов, "Каметстали" и "Запорожстали" - общей стоимостью около $9 млрд.

Как известно, Компания Метинвест присоединилась к правительственной платформе по восстановлению украинской металлургии с применением "зеленых" технологий. Подписание меморандума о партнерстве состоялось на Ukraine Recovery Conference (URC), которая проходила в Лондоне.