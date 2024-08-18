Monobank третий день подряд под DDoS-атаками. Банк получил уже более 5,5 млрд запросов за два дня.
Об этом в Telegram сообщил соучредитель финучреждения Олег Гороховский.
"Уже 5,5 миллиардов запросов! Стоим! К кейсу подключились сотрудники AWS (Amazon Web Services). Для них кибератака такого масштаба также нетипична. Кроме того, нам предложили помощь наши спецслужбы. Ситуация под контролем, но масштаб впечатляет", - заявил Гороховский.
Кибератаки на российские ресурсы
15 июля волонтерское хакерское сообщество совместно с киберспециалистами Главного управления разведки Министерства обороны Украины атаковали около 100 веб-ресурсов в пространстве государства-агрессора России.
23 июля началась новая массированная кибератака специалистов Главного управления разведки Министерства обороны на банковскую систему государства-агрессора России. В результате удара прекратилась или значительно усложнилась работа платежных систем, мобильных приложений банков, личных кабинетов, системы оплаты услуг в общественном транспорте и тому подобное.