К кейсу подключились сотрудники Amazon Web Services.

Monobank третий день подряд под DDoS-атаками. Банк получил уже более 5,5 млрд запросов за два дня.

Об этом в Telegram сообщил соучредитель финучреждения Олег Гороховский.

"Уже 5,5 миллиардов запросов! Стоим! К кейсу подключились сотрудники AWS (Amazon Web Services). Для них кибератака такого масштаба также нетипична. Кроме того, нам предложили помощь наши спецслужбы. Ситуация под контролем, но масштаб впечатляет", - заявил Гороховский.

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Кибератаки на российские ресурсы

15 июля волонтерское хакерское сообщество совместно с киберспециалистами Главного управления разведки Министерства обороны Украины атаковали около 100 веб-ресурсов в пространстве государства-агрессора России.

23 июля началась новая массированная кибератака специалистов Главного управления разведки Министерства обороны на банковскую систему государства-агрессора России. В результате удара прекратилась или значительно усложнилась работа платежных систем, мобильных приложений банков, личных кабинетов, системы оплаты услуг в общественном транспорте и тому подобное.

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