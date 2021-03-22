Фиксированной суммы выплаты предпринимателям на этот раз не будет, все будет зависеть от средней зарплаты по региону.

Из-за начала нового локдауна, украинские предприниматели, временно оказавшиеся без работы, могут получить новую компенсацию, размер которой на этот раз не будет фиксированным и определяться в зависимости от средней зарплаты в области.

Читайте такжеГлобальный экономический ущерб от пандемии к 2025 году достигнет 22 трлн долларов-эксперты ООНОб этом сообщает ТСН.uа со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Андрея Ермака и экс-министра экономики Тимофея Милованова.

"Новая компенсация украинским предпринимателям, которые из-за усиления карантина в "красных" зонах вынуждены временно прекратить работу, будет рассчитываться в пределах средней зарплаты в регионе. Выплата будет снова осуществляться через "действие", а профинансируют эту программу местная и центральная власть вместе", - говорится в сообщении.

Милованов уточнил, что сумма выплаты предпринимателям будет зависеть от уровня средней зарплаты в конкретных городах и может отличаться в зависимости от региона.

"Там не 8 тысяч, а средняя зарплата. Должно быть в пределах средней зарплаты в регионе, потому что пособие должно быть адаптировано к средней зарплате, уровню цен в конкретных городах. Кто - то может даже получить больше, чем в Киеве, такое тоже возможно", - высказался он.

По словам Милованова, программа поддержки бизнеса будет работать по такому алгоритму: местные власти области "красной" зоны должны разработать пакет поддержки и показать его центральной власти. После этого центральная власть добавит к тем средствам, которые готова предоставить местная власть, еще 100%.

"Таким образом стараемся все вместе помочь, местная и центральная власть пополам, 100% + 100%. Это и ответ, где взять деньги: вместе, я думаю, будет легче найти средства, чем политически выбирать одну сторону, которая должна поддержать всех", - пояснил советник председателя ОП.

Впрочем, в областях, где сложная финансовая ситуация, Милованов говорит, что следует официально обращаться к центральной власти, и она будет решать ситуацию.

"Есть регионы, где просто сложная финансовая ситуация, они тогда обращаются к центральной власти, и она будет решать и делать исключения. Но должно быть обращение, что извините, у нас не получается, нет денег, тогда центральная власть сможет помочь. Если вы помните, когда выдавались эти 8 тысяч гривень, это делалось еще до локдауна. Механизм выдачи через "действие" и Пенсионный фонд работает. Одно из требований программы, Кстати, чтобы выплаты были через "действие", потому, что это позволяет добиться прозрачности, скорости и исключить злоупотребления", - добавил Тимофей Милованов.

Что этому предшествовало

Глава правительства Денис Шмыгаль анонсировал возобновление выплат украинским предпринимателям, которые из-за усиления карантина в "красных" зонах вынуждены временно прекратить работу.

Профильные министерства должны разработать алгоритм выплаты компенсаций.

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Автор: Богдан Слуцкий