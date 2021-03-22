По поручению президента Владимира Зеленского был поднят вопрос механизма выплат компенсации предпринимателям.

Государство поддержит население Украины в период жесткого карантина в регионах.

Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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"По поручению президента Владимира Зеленского обсудили сегодня с министрами механизмы выплат компенсации предпринимателям", - отметил Шмыгаль.

"Поручил Минэкономики совместно с Минфином, Минсоцполитики, Минрегионом, с привлечением органов местного самоуправления разработать алгоритм возмещения потерь людям, которые были вынуждены прекратить свою деятельность из-за введения красного уровня эпидемической опасности в их населенном пункте", - сообщил Шмыгаль.

Помощь предпринимателям

3 февраля 2020 года правительство Украины объявило старт программы "Доступные кредиты 5-7-9%", оценивая ее потенциал в 2020 году в 50 тысяч кредитов.

17 июня Кабинет министров упростил доступ бизнеса к кредитам, которые выдаются представителям малого и микробизнеса в рамках программы "5-7-9", смягчив требования к обязательной прибыльности действующего бизнеса и сняв ограничения по направлениям использования средств и максимальной сумме кредита.

28 декабря Кабмин внес изменения в программу льготного кредитования "Доступные кредиты 5-7-9%", расширяющие число претендентов, которые смогут получить финансовую помощь в рамках этой госпрограммы.

С момента старта программы банки-участники выдали 8916 кредитов на общую сумму 21,4 миллиарда гривень.

По состоянию на 24 февраля 2021 года предельную сумму помощи предпринимателям по программе "5-7-9" увеличили до 400 тысяч евро.

17 марта 2021 года премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что законопроектом предлагается разрешить заключать коллективные трудовые договоры не только между юридическим лицом и коллективом, но и между физическим лицом-предпринимателем и его сотрудниками.

18 марта 2021 года министр экономики Игорь Петрашко заявил о том, что Кабмин может возобновить карантинные выплаты предпринимателям.

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Автор: Елена Коваленко