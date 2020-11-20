Эксперт отметил, что в ситуации с введением жестких мер все будет зависеть от конкретных шагов правительства.

Введение полного локдауна в Украине будет иметь крайне негативные последствия для экономики страны, однако есть отрасли, для которых введение карантина пройдет безболезненно.

Об этом заявил эксперт Международного центра перспективных исследований (МЦПИ) Егор Киян, сообщает «Апостроф».

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По словам эксперта, больше всего из-за введения локдауна пострадает малый и средний бизнес, работающий в сфере услуг.

"Примерно 40-50% нашей экономики составляет сфера услуг. Где-то половина - это кинотеатры, рестораны, кафе - которые действительно могут пострадать от мер правительства. Другая половина - это, например, ИТ-сфера, которую локдаун почти не коснется. То есть 20% от экономики мы уже можем забрать", - заявил Киян

"Плюс у нас есть две ключевые отрасли - аграрная и тяжелая промышленность, которые приносят где-то от 30% до 50% ВВП страны. На них карантин также сильно не повлияет, но около 15-20% пострадают из-за уменьшения спроса. Также есть шансы, что заморозится строительство, не нужно будет изготавливать строительные материалы, железо, сталь и другое, в тех объемах, как раньше. Кроме того, если в Европе также будет полный локдаун, аграрная и тяжелая промышленность не смогут экспортировать свой товар", - отметил эксперт.

Эксперт отметил, что в ситуации с введением жестких мер все будет зависеть от конкретных шагов правительства.

"Если подвести итоги, то по оптимистическому сценарию экономика сократится на 20%. По пессимистическому сценарию - на 40%. Но не нужно бояться этих цифр, ведь многое будет зависеть от поднятия бизнеса в последующие месяцы", - резюмировал Киян.

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Карантин выходного дня: что известно

11 ноября Кабмин принял решение о введении в стране с 14 по 30 ноября карантина выходного дня. Он будет действовать с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.

В частности, в выходные дни с ограничениями, предусмотренными в будние дни, дополнительно запрещена работа кофеен и ресторанов (за исключением услуги "с собой"), работа ТРЦ, других развлекательных заведений, фитнес-центров и тому подобное. Разрешено работать продуктовым магазинам, аптекам, ветаптекам, почтовым отделениям, медучреждениям, АЗС. Это вызвало недовольство среди собственников и работников "запрещенного" на выходные бизнеса.

Мэры отдельных городов, в частности Львова, Житомира, Тернополя, Черкасс, Днепра, Одессы, Ивано-Франковска, заявили, что в их городах не будут выполнять решение Кабмина о введении карантина выходного дня.

17 ноября Верховная Рада не поддержала проект постановления о рекомендациях правительства смягчить карантинные ограничения, введенные в выходные дни.

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Автор: УНИАН