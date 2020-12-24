Перечень льгот, которые предлагает столица, не требует внесения изменений в существующие договоры.

Депутаты Киевского городского совета поддержали решение о продлении действия льгот для предпринимателей столицы, которые несут убытки из-за введенных в связи с пандемией коронавируса ограничения.

Как информирует пресс-служба Киевского городского головы, сегодня на заседании сессии Киевсовета депутаты поддержали сохранение на следующий год преференций для предпринимателей, что Киев ввел еще в марте.

"Решение предусматривает как продление льгот, которые город уже предоставил, так и установление их для других категорий предпринимателей. Это позволит им сохранить рабочие места. И главное - свой бизнес», - прокомментировал решение мэр Виталий Кличко.

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Согласно решению, на период карантина, когда бизнес фактически не работает, уплата по договорам размещения средств передвижной и сезонной торговли, независимо от размера платы, определенной в договорах аренды, составит 1 гривну.

Также и в дальнейшем будет действовать сниженная стоимость аренды коммунального имущества - на 50%, а для ресторанного бизнеса, передвижной и сезонной торговли на 50% уменьшается долевое участие в содержании объектов благоустройства.

Перечень льгот, которые предлагает столица, не требует внесения изменений в существующие договоры.

Как подчеркнул Кличко, льготы будут действовать до момента завершения карантина.

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Автор: Инна Андалицкая