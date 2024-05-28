Курс гривны к евро установлен на уровне 43,97 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на среду, 29 мая, официальный курс доллара к гривне на уровне 40,40 грн/долл., таким образом, гривна ослабла на 10 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

Относительно евро национальная валюта также значительно подешевела. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ по евро на завтра установлен на уровне 43,97 грн/евро, то есть гривна ослабла на 21 копейку, по сравнению с сегодняшним курсом.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривны к доллару установились на уровне 40,40/40,43 грн/долл., евро - 43,95/43,97 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подорожал на 23 копейки и составляет 40,72 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 40,60 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня вырос на 30 копеек и составляет 44,35 грн/евро (курс продажи - 44,15 грн/евро).

Аналитики инвестиционной компании Dragon Capital прогнозируют, что в 2024 году гривна продолжит контролируемо ослабевать по отношению к доллару, а официальный курс достигнет 42 грн/долл. к концу года. Специалисты пересмотрели прогноз с ожидаемых ранее 39 грн/долл. в связи с изменением подходов Нацбанка к управлению валютным курсом в начале года.

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