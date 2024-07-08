Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 40,82 грн, евро – 44,44 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в понедельник, 8 июля, вырос на 5 копеек – до 40,95 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня вырос на 15 копеек и составляет 44,40 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,35 грн, евро – по курсу 43,40 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" сегодня не изменился и составляет 40,82 грн. Курс евро при оплате картой сегодня подорожал на 19 копеек – до 44,44 грн.

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Курс валют в Украине – последние новости

В валютных обменниках Киева доллар подорожал сразу на 14 копеек и составляет 40,98 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 40,88 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня вырос на 20 копеек и составляет 44,45 грн/евро (курс продажи – 44,30 грн/евро).

Национальный банк Украины установил на понедельник, 8 июля, официальный курс доллара к гривне на уровне 40,54 грн/долл., таким образом, гривня укрепилась на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ по евро на понедельник установлен на уровне 43,86 грн/евро, то есть гривня снизилась на 8 копеек, по сравнению с курсом пятницы.

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