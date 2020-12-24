Курс доллара снизился до 28,35 гривни, а курс евро - до 34,56 гривни.

Национальный банк Украины на понедельник, 28 декабря, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 28,35 гривни/доллар, то есть гривня укрепилась на 11 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Читайте такжеЭксперт спрогнозировал курс гривни в следующем годуСогласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на понедельник установлен на уровне 34,56 гривни/евро, то есть гривня укрепилась на 6 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Официальный курс

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 28 декабря установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2835,47 (24 декабря – 2845,51)

100 EUR – 3456,01 (24 декабря – 3461,56)

Курс на межбанке

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 28,38/28,40 гривни/доллар, к евро – на уровне 34,59/34,61 гривни/евро.

Курс днем ранее

Национальный банк Украины на четверг, 24 декабря, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 28,46 гривни/доллар, то есть гривня ослабла на 21 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: Екатерина Жирий