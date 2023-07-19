Курс евро сегодня составляет 41,65 грн/евро.

Курс наличного доллара в "Приватбанке" сегодня, 19 июля, подешевел на 5 копеек – до 37,15 грн за доллар.

Как передает корреспондент УНИАН, курс евро подешевел также на 5 копеек – до 41,65 грн/евро.

Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро - 42,55 грн. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 36,55 грн/долл., евро - 40,65 грн / евро.

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Как сообщал УНИАН, наличный курс гривны к доллару в банковских обменниках Киева сегодня, 19 июля, остался на уровне предыдущего показателя – 37,30 грн/долл. Относительно евро курс гривны также не изменился и составляет 41,80 грн/евро.

Как прогнозирует директор департамента казначейских операций "Юнекс Банка" Анна Золотько, до конца этой недели (17-23 июля) курс продажи доллара в Украине будет колебаться в пределах 36,9-37,30 грн/долл., курс покупки - в пределах 36,1-37,1 грн/долл.

По словам банкира, на прошлой неделе спрос на иностранную валюту со стороны населения заметно сократился - разница между объемом проданной и купленной иностранной валюты была положительной благодаря безналичным операциям. Но при этом отрицательное сальдо операций в наличном сегменте ощутимо уменьшилось: если в июне в течение дня физлица покупали на 8-10 млн долларов больше, чем продавали, то на прошлой неделе показатель не превышал 5 млн долларов.

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