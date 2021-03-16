Курс гривни к евро ослаб до 32,96 грн/евро.

Национальный банк Украины на среду, 17 марта, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,65 грн/долл., то есть гривня ослабла на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на среду установлен на уровне 32,96 грн/евро, то есть гривня ослабла также на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

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Официальный курс

Нацбанк на 17 марта, установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2765,25 (16 марта – 2764,34)

100 EUR – 3296,32 (16 марта – 3295,23)

Межбанк

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 27,73/27,75 грн/долл., к евро – на уровне 33,01/33,03 грн/евро.

Курс днем ранее

Национальный банк Украины на вторник, 16 марта, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,64 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 9 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: Екатерина Жирий