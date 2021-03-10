Курс доллара снизился 27,70 гривни, а курс евро - до 32,93 гривни.

Национальный банк Украины на четверг, 11 марта, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,70 гривни/доллар, то есть гривня укрепилась на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

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Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на четверг установлен на уровне 32,93 гривни/евро, то есть гривня укрепилась на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Официальный курс

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 11 марта установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2770,16 (10 марта – 2774,31)

100 EUR – 3293,17 (10 марта – 3297,41)

Курс на межбанке

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 27,76/27,77 гривни/доллар, к евро – на уровне 33,00/33,02 гривни/евро.

Предыдущий курс

Национальный банк Украины на среду, 10 марта, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,74 гривни/доллар, то есть гривня ослабла на 3 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: Екатерина Жирий