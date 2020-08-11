В Украине падает курс доллара
Национальный банк Украины на среду, 12 августа, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,59 гривни/доллар, то есть гривня укрепилась на 1 копейку.
Согласно данным, обнародованным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,55 гривни/евро, то есть гривня ослабла на 9 копеек.
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Официальный курс
Нацбанк на 12 августа, установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD США – 27,59 (11 августа – 27,60)
100 EUR – 32,55 (11 августа – 32,46)
Курс днем ранее
Национальный банк Украины на сегодня, 11 августа, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,60 гривни/доллар, то есть гривня укрепилась на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем.
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