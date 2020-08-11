В Украине падает курс доллара

По отношению к евро гривня ослабла на 9 копеек.

Национальный банк Украины на среду, 12 августа, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,59 гривни/доллар, то есть гривня укрепилась на 1 копейку.

Согласно данным, обнародованным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,55 гривни/евро, то есть гривня ослабла на 9 копеек.

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Официальный курс

Нацбанк на 12 августа, установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 27,59 (11 августа – 27,60)

100 EUR – 32,55 (11 августа – 32,46)

Курс днем ранее

Национальный банк Украины на сегодня, 11 августа, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,60 гривни/доллар, то есть гривня укрепилась на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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