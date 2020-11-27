Курс гривни к евро ослаб до 33,96 грн/евро.

Национальный банк Украины на понедельник, 30 ноября, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 28,47 грн/долл., то есть гривня ослабла на 3 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на понедельник установлен на уровне 33,96 грн/евро, то есть гривня ослабла к евро на 11 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Официальный курс

Нацбанк на 30 ноября, установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 28,47 (27 ноября – 28,44)

100 EUR – 33,96 (27 ноября – 33,84)

Межбанк

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 28,53/28,54 грн/долл., к евро – на уровне 34,01/34,03 грн/евро.

Курс днем ранее

Национальный банк Украины на пятницу, 27 ноября, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 28,44 грн/долл., то есть гривня ослабла на 6 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: Екатерина Жирий