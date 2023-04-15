Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 37,50 грн за долл.

Курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня ослаб на 5 копеек – до 38,00 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривни ослаб на 10 копеек и составляет 41,60 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 37,50 грн за долл., евро - 40,80 грн за евро.

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Курс во время войны

После российского вторжения в Украину регулятор отменил ограничения на установление курса.

В июле 2022 год в Украине ослабили официальный курс гривни до 36,57 грн/долл.

Директор департамента казначейства Cominbank Герман Марченко прогнозирует, что в ближайшие месяцы курс доллара в Украине продолжит падение. Он отметил, что по всем признакам спрос и предложение будут находиться в гармонии и курс доллара более-менее стабилизируется в коридоре 36,9-37,5 грн/долл., а евро - в 40-41 грн/евро. Также банкир добавил, что ежедневные курсовые колебания останутся в пределах 0,3-0,5 грн, а разница между курсом покупки и продажи также будет минимальной: в диапазоне 0,15-0,25 грн.

Базовый сценарий Меморандума с МВФ предполагает, что средний курс доллара в 2023 году составит 40,7 грн за доллар. Согласно курсовым ожиданиям МВФ, по базовому сценарию к 2026 году курс доллара вырастет до 53,5 грн/долл.

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