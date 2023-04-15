Продать американскую валюту в банке можно по курсу 37,30 грн/долл.

Курс наличного доллара в "ПриватБанке" подорожал на 10 копеек – до 37,80 грн за доллар.

Как передает корреспондент УНИАН, курс евро к гривне подорожал на 15 копеек – до 41,50 грн/евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 37,30 грн/долл., евро-40,50 грн/евро.

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Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро – 42,00 грн.

Война и курс доллара

Национальный банк с 21 мая 2022 года отменил ограничение на установление курса, хотя ранее он не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

21 июля Нацбанк снизил официальный курс гривны до 36,57 грн/долл.

Базовый сценарий меморандума с МВФ предусматривает, что средний курс доллара в 2023 году составит 40,7 грн за доллар, в 2024 году - 48,0 грн за доллар, в 2025 году - 51,2 грн за доллар, в 2026 году - 53,5 грн за доллар.

Негативный сценарий предполагает, что курс доллара в 2023 году составит 44,4 грн за доллар, в 2024 году - 55,4 грн за доллар, в 2025 году - 62,2 грн за доллар, в 2026 году - 66,5 грн за доллар.

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