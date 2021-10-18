После длительных выходных накопилось достаточно много желающих купить и продать валюту.

Курс гривни по отношению к доллару на этой неделе будет колебаться в пределах 26,2-26,5 грн/долл.

Такое мнение руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин высказал на своей странице в Facebook.

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По его словам, после длительных выходных гривня открывает торги в границах прошлой недели, на отметке 26,38 грн/долл.

"Спред на открытии широкий, что свидетельствует о неопределенности в ожидаемом движении. Очевидно, что после длительных выходных накопилось достаточно много желающих купить и продать валюту. Их баланс и определит сегодняшний тренд. Впрочем, при перевесе продавцов валюты, ожидаем сохранение активной позиции НБУ по скупке, что будет поддерживать гривну от сильного укрепления", - написал эксперт.

Он отметил, что в свою очередь нерезиденты продолжают пассивно выходить из украинских ОВГЗ: отток с начала октября составил 1,8 млрд грн, за последние 4 месяца позиции нерезидентов обмелели на 13,7 млрд грн.

Эпидемиологическая ситуация остается тяжелой. Согласно данным Минздрава, в Украине COVID-места в больницах заняты на 60%. Все больше регионов погружаются в красную зону, что угнетает настроения бизнеса. С 21 октября будет ограничена мобильность населения (трудовых ресурсов) общественным транспортом между областями.

По словам эксперта, энергетическая ситуация также остается тяжелой, однако президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что газа "по нормальным ценам" для потребителей хватит. Речь идет о населении, но не о бизнесе, который в итоге переложит возросшие энергозатраты на плечи конечных потребителей - населения.

"В ближайшее время ожидаем рост волатильности рынка после выходных, но будет тяготеть к среднему 26,35. В целом на текущую неделю рассматриваем движение в диапазоне 26,2-26,5 грн/долл.", - прогнозирует Шевчишин.

Курс на 18 октября:

Национальный банк Украины на понедельник, 18 октября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 26,34 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

Автор: Екатерина Жирий