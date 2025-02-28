Продать доллар можно в среднем по курсу 41,30 грн, евро - 43,13 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 28 февраля, снизился на 10 копеек и в среднем составляет 41,85 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,30 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 20 копеек и составляет 43,80 гривны за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 43,13 гривни за евро.

Курс валют в обменниках на сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,57 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,45 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 43,68 грн/евро, а курс продажи - 43,40 грн/евро.

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Курс биткоина к доллару

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро пятницы, 28 февраля, составляет 79 067 долларов. В гривне ее цена сегодня составила 3 311 552.

Курс валют в Украине - последние новости

НБУ установил на 28 февраля официальный курс доллара к гривне на уровне 41,51 грн/долл., то есть гривна укрепилась на 13 копеек. Официальный курс евро на пятницу установлен на уровне 43,49 грн за один евро, то есть гривня укрепилась на 14 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой рассказал в комментарии УНИАН, что в течение первой декады марта валютный рынок будет жить преимущественно по принципам февраля. В то же время общая ситуация валютных изменений будет крайне похожей на прошлогодний март, кроме, конечно, курсовых показателей.

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