Динамика покупки валюты населением остается в привычных пределах и в настоящее время не влияет на наличный курс.

На прошлой неделе курс наличной гривни к доллару США укрепился еще больше, хотя и остается на уровне около 40 грн/долл.

"Наличный курс в десяти крупнейших розничных банках еще больше усилился на прошлой неделе, но вдвое меньшим темпом, чем за предыдущую неделю. В то же время НБУ уменьшил интервенции на межбанковском рынке до 679 млн долл.",- говорится в финансовом еженедельнике инвестгруппы ICU.

Аналитики компании отмечают, что динамика покупки валюты населением остается в привычных границах и в настоящее время не влияет на наличный курс. Часть операций постепенно переходит из наличного в безналичный сегмент, очевидно для размещения купленной валюты на депозитах.

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"Дефицит на межбанковском рынке остается в предполагаемых объемах и полностью покрывается интервенциями НБУ. Уменьшению интервенций на прошлой неделе поспособствовала лучшая сбалансированность спроса и предложения среди клиентов банков, которые во вторник продавали больше валюты, чем покупали, а в четверг их операции почти сбалансировались", - сообщили в ICU.

Курс доллара в Украине - сколько стоил доллар 14 февраля

Как сообщал УНИАН, в банковских обменниках Киева курс гривни к доллару 14 февраля остался на уровне предыдущего показателя - 40,10 грн/долл. Относительно евро курс гривни укрепился на 5 копеек и составил 42,85 грн/евро.

А курс наличного доллара в "ПриватБанке" подешевел на 5 копеек - до 39,75 грн за доллар. Курс евро к гривне подешевел на 10 копеек - до 42,30 грн/евро.