Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 37,13 грн за долл.

Наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня, 21 мая, остался на уровне предыдущего показателя - 37,60 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривни также не изменился и составляет 40,90 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 37,13 грн за долл., евро - 40,23 грн за евро.

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Ранее стало известно, что курс доллара в обменниках в продаже упал до ниже 38 грн, это объясняют сезонным фактором, когда средств аграриев стало больше на рынке. Но в НБУ заявляют, что сейчас важно Украине получить международную финансовую поддержку на покрытие дефицита бюджета.

Курс доллара в Украине - сколько стоил доллар 20 мая

Напомним, в банковских обменниках Киева наличный курс гривны к доллару 20 мая остался на уровне предыдущего показателя - 37,60 грн/долл. Относительно евро курс гривны также не изменился и составил 40,90 грн/евро.

А курс наличного доллара в "Приватбанке" подорожал на 5 копеек - до 37,42 гривен за доллар. Курс евро также подорожал на 5 копеек - до 40,80 грн/евро.

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