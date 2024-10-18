Продать доллар можно в среднем по курсу 41,08 грн, евро - 44,75 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 18 октября, вырос на 4 копейки - до 41,54 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 41,08 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня, в свою очередь, подешевел на 10 копеек и составляет 45,35 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 44,75 грн за евро.

В валютных обменниках Киева доллар сегодня утром подешевел на 9 копеек и составляет 41,40 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 41,47 грн).

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Курс наличного евро в обменниках снизился на 12 копеек и составляет 45,30 грн/евро (курс продажи - 45,11 грн/евро).

Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на пятницу, 18 октября, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,24 грн/долл., таким образом, гривня незначительно ослабла - на 1 копейку, по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ по евро на пятницу установлен на уровне 44,79 грн/евро, то есть гривня выросла на 12 копеек.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой прогнозирует, что в конце октября коридоры валютных изменений составят 41,1-41,5 грн/долл. и 45-47 грн/евро (на межбанке) и 41,2-41,7 грн/долл. и 45-47,5 грн/евро (на наличном рынке).

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