Валюта в обменниках: доллар стоит на месте, а евро дешевеет

Стоимость доллара в столичных обменниках осталась на уровне 27,15 грн.

Стоимость доллара США в обменных пунктах Киева на утро среды, 6 мая, осталась на уровне 27,15 грн за доллар.

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Как передает корреспондент УНИАН, стоимость евро снизилась на 12 копеек и составила 29,48 грн.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 26,85 грн за доллар, евро – 28,90 грн за евро.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на среду, 6 мая, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,98 грн/долл., то есть гривня просела к доллару на 1 копейку.