Курс гривни к евро установлен на уровне 30,49 грн/евро.

Национальный банк Украины на среду, 3 ноября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 26,29 грн/долл., то есть гривня осталась на уровне показателя предыдущего дня.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на среду установлен на уровне 30,49 грн/евро, то есть гривня ослабла на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Межбанк:

На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 26,30/26,31 грн/долл., к евро - на уровне 30,51/30,53 грн/евро.

Курс на 2 ноября:

Национальный банк Украины на вторник, 2 ноября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 26,29 грн/долл., то есть гривня ослабла на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

Прогноз на ноябрь:

Согласно прогнозам курс гривни в ноябре будет колебаться в пределах 26,3-27 грн/долл., при этом на него будут влиять карантинные ограничения.

Автор: Екатерина Жирий