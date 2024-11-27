Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 41,84 грн, евро - 44,05 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в среду, 27 ноября, вырос на 5 копеек и составляет 41,75 грн за доллар. Курс евро в банке сегодня вырос на 10 копеек и составляет 44,10 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,15 грн, евро - по курсу 43,10 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в среду подорожал до 41,84 грн. Курс евро при оплате картой сегодня вырос на 19 копеек - до 44,05 грн.

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Курс валют в Украине - последние новости

НБУ установил на 27 ноября официальный курс доллара к гривне на уровне 41,50 грн/долл. Таким образом, украинская валюта ослабла на 6 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс евро на среду установлен на уровне 43,68 гривен за один евро, то есть гривня подешевела на 21 копейку.

В обменниках Киева курс доллара сегодня составляет 41,80 грн/долл., что на 7 копеек дороже вчерашнего показателя, а продать доллар можно за 41,70 грн. Курс наличного евро в обменниках вырос на 15 копеек и составляет 44,15 грн/евро, курс продажи - 43,95 грн/евро.

Также экономические эксперты пересмотрели свои советы для украинцев относительно того - продавать или покупать доллар и евро в последнюю неделю осени 2024 года.

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