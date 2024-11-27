На подорожание доллара влияли, в частности, инфляция и паузы с получением международной помощи.

По итогам 2024 года рост курса доллара в целом может составить около 10%.

Такой прогноз озвучил вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления "Глобус Банка" Сергей Мамедов, говорится в комментарии УНИАН.

По его словам, основными причинами роста курса доллара являются:

Видео дня

рост инфляции из-за объективных факторов (рост тарифов на электроэнергию, увеличение акцизов на топливо);

перебои с энергоснабжением, которые увеличили расходы и усложнили работу бизнеса;

экономические факторы, связанные с последствиями вражеских ракетных и дроновых атак: убытки, нанесенные инфраструктуре страны, сокращение ВВП;

периодические паузы с получением международной финансовой помощи (например, затягивание одобрения пакета помощи от США, из которого почти 8 млрд долларов касалось покрытия части расходов госбюджета).

Банкир отметил, что эта ситуация влияла на настроения как бизнеса, так и граждан, в результате чего давление на гривну значительно усилилось.

"Рост курсов основных валют, который происходил в течение года, не привел к панике или ажиотажу, ведь после отмены основных ограничений валюта перестала быть дефицитом. Зато валютные интервенции Нацбанка были направлены именно на достижение равновесия между покупателями и продавцами, поэтому любые намеки на ажиотаж гасились в самом зародыше", - отметил Мамедов.

Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара в "ПриватБанке" 27 ноября вырос на 5 копеек и составляет 41,75 грн за доллар. Курс евро в банке вырос на 10 копеек и составляет 44,10 грн за евро.

Курс доллара в Украине на текущей неделе в банках будет находиться в пределах от 41,00 до 41,80 грн/долл., а в обменниках финкомпаний - в пределах от 41,20 до 41,75 грн/долл., прогнозирует аналитик Алексей Козырев.

Вас также могут заинтересовать новости: