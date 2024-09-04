Курс гривны к евро установлен на уровне 45,61 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на четверг, 5 сентября, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,28 грн/долл., таким образом, гривна ослабла на 2 копейки, по сравнению с предыдущим показателем.

Относительно евро национальная валюта также снизилась в цене. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ относительно евро на завтра установлен на уровне 45,61 грн/евро, то есть гривна ослабилась на 7 копеек, по сравнению с сегодняшним курсом.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривны к доллару установились на уровне 41,24/41,26 грн/долл., евро - 45,54/45,55 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в среду, 4 сентября, вырос на 10 копеек - до 41,55 грн за доллар в среднем. Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 10 копеек и составляет 46,00 грн за евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в среду, 4 сентября, вырос на 5 копеек и составляет 41,45 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня неизменен и составляет 45,90 грн за евро.

Аналитик Алексей Козырев считает, что курс доллара в Украине до конца текущей недели в банках будет находиться в пределах от 40,60 до 41,70 грн/долл., а в обменниках финкомпаний - от 40,65 до 41,60 грн/долл.

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