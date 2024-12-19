Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 42,19 грн, евро - 44,05 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в четверг, 19 декабря, вырос на 5 копеек и составляет 42,15 грн за доллар. Курс евро в банке сегодня не менялся и составляет 44,35 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,55 грн, евро - по курсу 43,35 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в четверг вырос на 17 копеек - до 42,19 грн. Курс евро при оплате картой сегодня подешевел на 39 копеек - до 44,05 грн.

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Курс валют в Украине - последние новости

Нацбанк Украины установил на 19 декабря официальный курс доллара к гривне на уровне 41,90 грн/долл., то есть гривня ослабла на 7 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Таким образом, доллар третий день подряд обновил исторический максимум. Официальный курс евро установлен на уровне 43,96 гривни за один евро, то есть гривна потеряла 5 копеек.

В обменниках Киева курс доллара сегодня утром составил 42,14 грн/долл., а продать доллар можно за 42,06 грн. Курс наличного евро в обменниках составляет 44,30 грн/евро, курс продажи - 43,98 грн/евро.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой отметил, что с 16 по 22 декабря курс будет находиться в пределах 41,4 - 41,8 гривны за доллар на межбанке и 41,5 - 42 гривни за доллар на наличном рынке. Таким образом, 100 долларов в гривнях до 22 декабря будут стоить украинцам примерно 4150 - 4200 гривень, а 1000 долларов в гривнях обойдутся в 41500 - 42000 гривень.

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