Участниик крипторынка рассчитывали на поддержку от нового президента.

Цены на криптовалюты упали после указа президента Дональда Трампа о создании стратегического резерва биткоинов в США разочаровал инвесторов. Этот план не вызовет волну масштабных государственных закупок цифровых активов.

Издание Financial Times пишеит, что цена биткоина упала на 2,7% и составила около 88 000 долларов после указа, в котором указано, что в резерве будут храниться только те активы, которые были конфискованы правоохранительными органами США.

Трейдеры надеялись, что правительство начнет покупать биткоин и другие криптовалют. Комментарии Трампа о том, что в резерв могут войти ethereum и менее известные криптовалюты cardano, solana и XRP, вызвали резкий рост цен на них.

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Резервный актив - это, как правило, критически важный ресурс, который может быть использован во время кризиса. У США есть чрезвычайный резерв нефти для защиты от перебоев с поставками, а у многих стран - золотые запасы.

Белый дом заявил, что также создаст национальный запас цифровых активов, состоящий из токенов, отличных от биткоина, не уточнив, каких именно. Правительство заявило, что "не будет приобретать дополнительные активы" для этого запаса, кроме тех, что были получены в ходе расследований, и может ввести в действие "потенциальные продажи" из него.

Ethereum, который является вторым по величине криптовалютным токеном, потерял 3,1% и торговался на уровне 2190 долларов. Ada, токен для блокчейна cardano, упал на 11% до 0,83 доллара, solana - на 2,9% до 143 долларов, а XRP - на 7,4% до 2,42 доллара.

Сторонники создания резерва биткоина утверждают, что США должны создать резерв, который мог бы служить альтернативой доллару. Биткойн сравнивают с "цифровым золотом" как активом, который не может быть обесценен центральными банками или политикой правительства.

Администрация Трампа также пообещала рассмотреть возможность покупки большего количества биткоинов при условии, что ее стратегии будут "нейтральны для бюджета и не повлекут за собой дополнительных расходов для налогоплательщиков США".

"США не будут продавать биткоины, внесенные в резерв. Он будет храниться в качестве хранилища стоимости. Резерв - это как цифровой Форт-Нокс для криптовалюты, которую часто называют "цифровым золотом", - подтвердил Дэвид Сакс, инвестор-миллиардер и крипто-царь Белого дома.

По оценкам Сакса, США располагают примерно 200 000 биткоинов на сумму около 17,8 млрд долларов, и он пообещал "полный отчет" о владении цифровыми активами правительства. По данным блокчейн-платформы Arkham Intelligence, правительство США также контролирует ethereum на сумму около 123 млн долларов, Tether на 122 млн долларов и еще пять токенов общей стоимостью 114 млн долларов.

Влияние Трампа на криторынок - главные новости

После победы Дональда Трампа на выборах президента США курс биткойна "рванул" вверх и уже в декабре превысил 106 000 долларов на фоне его предвыборных обещаний. Затем криптовалюта стала дешеветь - в конце февраля Bitcoin рухнул примерно на 25% относительно исторического максимума из-за действий нового президента.

8 марта стало известно, что Трамп организовал в Белом доме первый в истории саммит по криптовалютам.

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