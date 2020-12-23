В то же время, смягчение карантина и восстановление потребительского спроса в третьем квартале способствовали росту торговли.

Урожай зерновых 2020 года, который оказался ниже прогнозов и хуже показателя 2019 года, отрицательно сказался на ВВП Украины в третьем квартале года и сохранит негативное влияние на ВВП страны в четвертом квартале этого года.

Читайте такжеВ Украине замедлилось падение ВВП - МинэкономикиОб этом говорится в комментарии Национального банка.

"В разрезе видов деятельности в III квартале 2020 года наблюдалось оживление во всех секторах экономики, хотя лишь некоторые из них увеличили производство, если сравнивать с прошлым годом. Значительный вклад в падение ВВП сохраняло сельское хозяйство из-за более плохого урожая этого года", - говорится в комментарии.

При этом ключевым фактором падения ВВП в третьем квартале оставалось дальнейшее сокращение инвестиций в украинскую экономику.

В то же время, смягчение карантина и восстановление потребительского спроса способствовали росту торговли, а также замедлили падение добавленной стоимости в секторе услуг. Положительную динамику продемонстрировали гостиничный и ресторанный бизнес, сферы искусства, спорта и развлечений, а также сектор операций с недвижимым имуществом.

По прогнозу НБУ, в четвертом квартале 2020 года ухудшение эпидемической ситуации и усиление карантина будут сдерживать восстановление экономики. Нацбанк прогнозирует ухудшение потребительских настроений и деловых ожиданий.

"Значительный вклад в падение ВВП сохранит сельское хозяйство. В то же время, определенным компенсатором может стать дальнейшее смягчение фискальной политики и увеличение расходов бюджета на социальную поддержку, медицину и дорожную инфраструктуру", - говорится в комментарии.

Что этому предшествовало

По данным Государственной службы статистики, падение ВВП Украины в третьем квартале 2020 года замедлилось до 3,5% по отношению к аналогичному периоду 2019 года.

По данным Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, урожай зерновых в 2020 году составил 65,4 миллиона тонн зерновых, что почти на 7 миллионов тонн меньше, чем в 2019 году.

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Автор: Анна Нагорная