Зеленский рассказал, куда пойдут деньги от МВФ

По его словам, деньги МВФ по новой программе финансирования пойдут на сохранение платежного баланса и поддержку бюджета Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что деньги Международного валютного фонда по новой программе финансирования stand-by для преодоления последствий пандемии COVID-19 пойдут на сохранение платежного баланса и поддержку бюджета Украины.

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Как сообщили в пресс-службе Офиса президента, об этом он сказал во время телефонного разговора с президентом Финляндской Республики Саули Ниинистё.

В частности, Зеленский отметил, что Украина и МВФ согласовали новую программу stand-by объемом 5 млрд долларов сроком на 18 месяцев.

«Все предпосылки для начала практической работы по программе МВФ выполнены, деньги Фонда направляются на сохранение платежного баланса и поддержку бюджета», - подчеркнул глава Украинского государства.

Как сообщал УНИАН, 22 мая представители Международного валютного фонда во главе с Иванной Владковой-Холлар 21 мая провели дистанционные обсуждения с украинскими властями и достигли соглашения на уровне персонала по новой 18-месячной программе финансирования stand-by для преодоления последствий пандемии COVID-19.

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