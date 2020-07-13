Европейские компании потеряли более $100 миллиардов за коронакризу (видео)
С начала текущего года европейские компании понесли убытки более чем на 100 миллиардов долларов. Все - за пандемии нового коронавирус COVID-19.
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Об этом сообщает ТСН.uа.
"Больше всего пострадали компании энергетического сектора, автопроизводства и модной индустрии", - говорится в сообщении.
Dow Jones свои подсчеты провела, учитывая отчетность европейских компаний за январь-май 2020 года. Всего за этот период компании недополучили 102,660 миллиарда долларов.
"В то же время компании, занимающиеся продажей лекарств и продуктов, получили дополнительную выручку в 23,87 миллиарда долларов", - подчеркивается в видеоматериале.
Подробнее об этом можно узнать из следующего видеоматериала:
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