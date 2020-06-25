Нефть дешевеет на фоне опасений относительно второй волны коронавирус

Стоимость Brent упала до 39,91 доллара за баррель, а WTI - до 37,7 доллара за баррель.

Цены на нефть падают на фоне роста количества новых случаев заражения COVID-19 в ряде стран и опасений относительно второй волны болезни, а также на фоне увеличения запасов нефти в США.

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Об этом сообщает "Экономическая правда".

"На 7:55 мск августовские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures торговались по 39,91 доллара за баррель - это на 0,4 доллара ниже цены на закрытие предыдущей сессии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что августовские фьючерсы на нефть WTI на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) торговались по 37,7 доллара за баррель - это на 0,31 доллара ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

По состоянию на 9:35 августовские фьючерсы на WTI торгуются по 37,76 доллара, августовские фьючерсы на Brent - по 40,00 долларов.

"Серьезное беспокойство вызывает рост количества заражений COVID-19 в нескольких американских штатах, включая Калифорнию, Техас и Флориду.

Есть опасения, что сняты ограничения могут вернуться обратно", - заявил аналитик Tyche Capital Advisors Тарик Захир, которого цитирует MarketWatch.

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