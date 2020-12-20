По его словам, те, кто будет подавать заявки на получение помощи после 21 декабря, может получить материальную помощь уже в начале 2021-го года.

С 22 декабря в Украине начнут выплачивать материальную помощь в размере 8 тысяч гривен наемным работникам, которые потеряли часть зарплаты в результате введения карантинных ограничений, и ФОПам, которые потеряли часть дохода в результате карантина.

Читайте такжеЗеленский подписал закон о соцзащите населения в период карантинаОб этом рассказал министр экономики Игорь Петрашко в эфире телеканала Украина 24.

По его словам, те, кто будет подавать заявки на получение помощи после 21 декабря, может получить материальную помощь уже в начале 2021-го года.

"Наемные работники могут работать как у физических ФЛП, так и в компаниях другой формы собственности. Например, если предприятие, ООО или ФЛП, имеет 10 наемных работников, то все 10 работников подаются самостоятельно через "Дію", получая компенсацию 8 тыс. грн. В случае самого ФЛП, ФЛП также получает эти 8 тыс. грн. Мы ориентируемся, что с 22-го числа, сразу после завершения так называемого нашего первого дедлайна, мы начнем выплаты", - сказал министр.

Что этому предшествовало

С 14 декабря портал "Дія" и одноименное мобильное приложение начали принимать заявки на получение 8 тысяч гривень единовременной помощи от государства наемным работникам, которые потеряли часть зарплаты в результате введения карантинных ограничений, и физическим лицам-предпринимателям (ФОПам), которые потеряли часть дохода в результате карантина.

16 декабря, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что прием заявок на получение 8 тысяч гривень единовременной помощи от государства продлен до 31 декабря 2020 года.

По состоянию на 17:00 18 декабря, ФОПы уже подали 252 тысячи заявок на получение единовременной государственной помощи в размере 8 тысяч гривень через портал государственных услуг "Дія".

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Автор: УНИАН