Кирилл Шевченко прогнозирует, что админрегулирование рыночных продуктов в банковской сфере не приведёт к снижению цен на товары и услуги.

Национальный банк Украины будет и дальше отстаивать применение исключительно рыночных механизмов при определении комиссии и тарифов в платежных системах.

Об этом написал председатель центробанка Кирилл Шевченко на своей странице в Facebook.

На его странице опубликован анализ возможных последствий от введения государственного регулирования тарифов и комиссии для платежных систем - широко обсуждаемый законопроект об эквайринге.

Шевченко прогнозирует, что админрегулирование рыночных продуктов в банковской сфере не приведёт к снижению цен на товары и услуги. По его мнение, оно вызовет определенное социальное напряжение из-за возможных сбоев в работе привычных для населения способах расчетов и платежей.

По мнению руководителя НБУ, все, что связано с изменениями в работе платежных систем, нужно обсуждать при участии общественности, профессионального сообщества, представителей законодательного органа.

Он отметил, что Нацбанк, со своей стороны, внимательно изучает как законодательные инициативы, так и их оценку профессиональным сообществом, в том числе и международную практику регулирования в платежных системах.

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Автор: Денис Прядко