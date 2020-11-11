По словам адвоката Вячеслава Гангана, для того, чтобы решить проблему дискриминации в бизнесе на законодательном уровне нужно ввести понятие антимонопольной экспертизы нормативно-правовых актов.

Из-за неэффективной работы Антимонопольного комитета Украины ряд производителей фармацевтической продукции в Украине подвергаются дискриминации, а потребители вынуждены переплачивать за лекарства.

Об этом заявил адвокат Вячеслав Ганган, комментируя постановление Кабинета Министров Украины, которое освобождает производителей фармацевтической продукции по списку определенных препаратов от дополнительного налогообложения. Одним из признаков освобождения от налоговой нагрузки является не только химическая формула вещества, но и упаковка.

По словам адвоката Вячеслава Гангана, в этом есть признаки дискриминации на фармацевтическом рынке – свидетельство неэффективной работы Антимонопольного комитета Украины. АМКУ, как регулятор, который должен следить за равными условиями конкуренции на рынке особенно в условиях карантина. В то же время для ключевого на данный момент бизнеса – фармацевтики – не установлены корректные правила работы в Украине. Монопольное положение производителей устраняет конкуренцию и дает право устанавливает цены на лекарства на свое усмотрение. В итоге если один производитель имеет налоговые льготы, то второй должен уходить с рынка. Из-за отсутствия конкуренции потребители получают хуже продукт.

"Дискриминации из-за упаковки подвергаются фармацевтические компании. Одни получают статус "освобожденной от налогов" продукции, а другие – нет. Например, парацетамол выпускается во флаконах и контейнерах. Согласно действующему законодательству производитель средства во флаконе будет освобожден от налогов, а в контейнере – нет. При этом химическая формула парацетамола не меняется ни одним из производителей", – отметил Ганган.

В тоже время для Антимонопольного комитета Украины не установлены сроки рассмотрения подобных обращений от участников рынка. Из-за такого фактического бездействия компании несут серьезные убытки, снижаются налоговые поступления в бюджет, сокращаются рабочие места.

По словам адвоката Вячеслава Гангана, для того, чтобы решить проблему дискриминации в бизнесе на законодательном уровне нужно ввести понятие антимонопольной экспертизы нормативно-правовых актов. Сфера действия такой экспертизы должны стать экономика, торговля, в том числе частично международная.

"На сегодняшний день в законодательстве откровенная дыра, которой пользуются недобропорядочные участники рынка. У нас очень много говорят про антикоррупционную экспертизу, тщательно рассматриваются нормы закона, подзаконных актов, чтобы исключить коррупционные риски. По аналогии нужен такой же механизм в антимонопольной среде, поскольку это кровеносная система экономики государства. Если мы не защищаем рынок, мы не защищаем его производителей и потребителей. Ни о каком качестве продукта тогда не может и речь, как и о развитии рынка. Антимонопольный комитет Украины должен быть эффективным регулятором, а не таким, каким он есть сейчас", – подчеркнул Вячеслав Ганган.

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Автор: УНИАН