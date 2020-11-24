Это почти 1,5 миллиарда гривень для около 120 тысяч юридических лиц.

Президент Владимир Зеленский заявляет, что в ближайшее время в Верховную Раду будет подан законопроект, который будет предусматривать компенсации за уплату единого социального взноса (ЕСВ) за наемных работников для предприятий, работа которых прекращается из-за карантинных ограничений.

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Об этом говорится в его видеообращении, опубликованном в Facebook.

По словам Зеленского, предприятия, работа которых прекращается через карантинные ограничения, получат компенсацию расходов на уплату единого социального взноса за наемных работников, и это почти 1,5 миллиарда гривень для около 120 тысяч юридических лиц.

"Если из-за усиления карантина ваша деятельность запрещается, вы получите компенсацию в уплату ЕСВ за своих наемных работников. Небольшая кофейня, где работает пять человек, получит компенсацию около 8-10 тысяч гривень. Конечно, все эти программы будут доступны не только кафе, но и всем, кто пострадал от карантина", - отметил президент.

Справка УНИАН

11 ноября Кабинет министров принял решение о введение в стране с 14 по 30 ноября карантина выходного дня. Он будет действовать с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.

В выходные дни с ограничениями, предусмотренными в будние дни, дополнительно запрещена работа кофеен и ресторанов (за исключением услуги "с собой"), ТРЦ, других развлекательных заведений, фитнес-центров и тому подобное.

Разрешено работать продуктовым магазинам, аптекам, ветаптекам, почтовым отделениям, медучреждениям, АЗС. Это вызвало недовольство среди собственников и работников "запрещенного" на выходные бизнеса.

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Автор: Константин Гончаров