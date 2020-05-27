Кабмин продлил запрет на экспорт масок до июля
Кабинет министров продлил запрет на экспорт из Украины средств индивидуальной защиты противоэпидемического назначения до 1 июля.
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Соответствующее решение было принято на заседании правительства сегодня, 27 мая.
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко пояснил, что постановлением предлагается изменить срок действия лицензирования экспорта товаров противоэпидемического назначения, которые необходимы для проведения мер для предотвращения распространения на территории Украины COVID-19, на срок до 1 июля 2020 года.
"Фактически мы продлеваем запрет экспорта таких товаров на один месяц", - сказал он.
По словам министра, при этом разрешается экспорт из Украины водонепроницаемых костюмов и халатов герметичных одноразовых с определенной маркировкой.
Документ приняли с доработкой в один день.
Как сообщал УНИАН, 12 марта Кабинет министров в рамках борьбы с эпидемией коронавируса в Украине ввел запрет на экспорт средств индивидуальной защиты противоэпидемического назначения украинского производства до 6 июня. Также правительство намерено обеспечить отечественные предприятия государственным заказом.
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