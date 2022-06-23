Европейский суд по правам человека может выплатить компенсации украинцам, которые пострадали от российской агрессии. Как оставить заявку на выплаты - читайте на УНИАН.

Граждане Украины, которые пострадали от российской агрессии, могут получить выплаты от ЕСПЧ в размере от 5000 до 30000 евро. Для этого нужно подать заявление на сайте организации. Термин обработки заявления составляет до одного года.

Выплаты украинцам от ЕСПЧ: кто имеет право на компенсацию

Право на компенсацию имеют люди, которые из-за российской агрессии столкнулись с убийствами близких, ранениями или пытками, незаконными задержаниями или разрушением имущества. Выбитые окна в машине или квартире также являются поводом для обращения в суд.

Если от войны пострадал родственник, то можно подать заявление вместо него, если пострадавший не может подать его самостоятельно.

Как подать заявление на получение выплат

Для получения выплат нужно подать заявление в Европейский суд по правам человека в течение четырех месяцев с момента, когда вы пострадали от российской агрессии, однако не позднее 16 января 2023 года.

Заполните форму на сайте организации.

Загрузите документ на компьютер, распечатайте, положите в конверт и наклейте на него адрес ЕСПЧ (он сформируется автоматически при заполнении заявления на сайте).

Отправьте заявление по указанному адресу в одном из отделений Укрпочты (для отправителя услуга бесплатная).

Если у вас возникли технические проблемы при оформлении заявления (например, не приходит код на телефон) - обратитесь к поддержке сайта ЕСПЧ: espl.techsprt@gmail.com

Если у вас есть дополнительные вопросы на тему компенсаций, вы можете обратиться в отделение Украинского Хельсинкского союза по правам человека в вашем городе. Для этого:

перейдите по ссылке;

нажмите "Приемные" - "Просмотр отделения";

выберите нужный город и получите контакты для связи.

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