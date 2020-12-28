Решение принято на сегодняшнем заседании правительства.

Кабинет министров на сегодняшнем заседании установил предельный уровень процентных ставок по кредитам, которые выдаются под государственные гарантии для выполнения программ, связанных с повышением обороноспособности и безопасности государства.

Как отметил вице-премьер-министр - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, ставка по кредитам в национальной валюте не должна превышать более чем на 6% украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на срок три месяца и быть не более 30,5% годовых.

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Что касается кредитов в иностранной валюте, то ставка по ним не должна более чем на 6% превышать европейскую межбанковскую ставку предложений на срок до шести месяцев и должна быть не более 11% годовых.

Что этому предшествовало

Финансирование государственного оборонного заказа на 2020 год предусмотрено в объеме 25,848 миллиарда гривень, что на 16% больше, чем в 2019 году.

2 марта 2020 года глава государственного концерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичус заявил о том, что гособоронзаказ в 2021 году будет рекордным и составит 30 миллиардов гривень.

В конце октября Уруский презентовал своё видение реформы отечественного оборонно-промышленного комплекса, которая предусматривает, что все государственные предприятия отрасли будут корпоратизированы, причем этот процесс может занять полтора-два года.

12 ноября 2020 года секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил о том, что в Украине провален гособоронзаказ.

28 декабря 2020 года министр обороны Украины Андрей Таран заявил о том, что по состоянию на 26 декабря оборонное ведомство выполнило государственный оборонный заказ на 99,5%.

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Автор: Дмитрий Шварц