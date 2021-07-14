С начала года на погашение задолженности по заработной плате перед шахтерами уже направлено более 2 млрд грн.

Кабинет министров направил 393,049 млн грн на выплату заработной платы работникам государственных шахт.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее распоряжение было принято на сегодняшнем заседании правительства.

Согласно этому решению, Кабмин провел перераспределение расходов государственного бюджета, предусмотренных Министерству энергетики на 2021 год, уменьшив на 393,049 млн грн расходы, предусмотренные на ликвидацию неперспективных шахт, и увеличив на эту же сумму расходы на реструктуризацию угольной отрасли.

Как говорится в пояснительной записке к документу, в госбюджете-2021 предусмотрено 1,032 млрд грн на мероприятия по ликвидации неперспективных угледобывающих предприятий. За счет этих средств предполагалось ликвидировать пять шахт.

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С начала года на предприятия, которые находятся в стадии ликвидации, а также готовятся к этой процедуре, из бюджета было направлено 368,3 млн грн.

В то же время в связи с длительным процессом изготовления технико-экономических обоснований, проектов ликвидации и получения заключения экспертов прогнозируется экономия 95,997 млн грн, которые планировалось направить на ликвидацию шахт. Кроме этого, для решения проблемы с выплатой заработной платы на действующих государственных угледобывающих предприятиях предлагается направить еще 297,05 млн грн.

Как сообщал УНИАН, с начала года на погашение задолженности по заработной плате перед шахтерами Кабмин направил более 2 млрд грн.

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Автор: Дмитрий Шварц