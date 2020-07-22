Украинский бизнес нуждается в дешевых кредитах - Шмыгаль

По словам Шмыгаля, сотрудничество правительства и НБУ абсолютно конструктивно

Кабинет министров планирует продолжить конструктивное сотрудничество с Национальным банком Украины.

Об этом заявил во время общения с журналистами премьер-министр Денис Шмыгаль.

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«Хочу заверить, что сотрудничество правительства и Нацбанка, которое основывается на законных основаниях, абсолютно конструктивно и будет развиваться», - сказал он.

Дешевые кредиты

По словам премьера, одним из важных вопросов данного сотрудничества является предоставление бизнесу дешевого кредитного ресурса.

«Правительство совместно с Национальным банком должны создать соответствующие условия, когда коммерческие банки смогут на абсолютно конкретных условиях предоставлять кредитные средства для украинского бизнеса, который сегодня остро нуждается в дешевом кредитном ресурсе», – сказал Шмыгаль.

Как развивались события

3 февраля правительство Украины объявило старт программы "Доступные кредиты 5-7-9%", оценивая ее потенциал в этом году в 50 тысяч кредитов.

17 июня Кабинет министров упростил доступ бизнеса к кредитам, которые выдаются представителям малого и микробизнеса в рамках программы "5-7-9", смягчив требования к обязательной прибыльности действующего бизнеса и сняв ограничения по направлениям использования средств и максимальной суммы кредита.

С начала действия программы в феврале и по состоянию на 20 июля 2020 года бизнес получил 1250 кредитов на 1,775 миллиарда гривень.

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