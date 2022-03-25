На фоне полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины немецкий производитель программного обеспечения SAP активно закрывает облачные операции в России.
Об этом говорится в сообщении компании.
В компании добавили, что получили запросы о возможности закрыть все существующие продукты для российских клиентов.
В SAP отметили, что клиенты, которые купили и развернули продукты SAP локально и используют эти продукты в своих собственных внутренних IT-отделах могут продолжать использовать эти продукты независимо от SAP.
Ранее компания SAP остановила продажи в России.
Война против Украины:
- 24 февраля 2022 года РФ начала бомбить украинские города. Массово гибнет мирное население Украины.
- 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.
- По состоянию на 13 марта Россия из-за санкций лишилась доступа к половине своих золотовалютных резервов.
- По состоянию на 25 марта 2022 года по подсчетам ООН жертвами российских оккупантов стали более 1000 мирных украинцев.