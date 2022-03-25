В компании добавили, что получили запросы о возможности закрыть все существующие продукты для российских клиентов.

На фоне полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины немецкий производитель программного обеспечения SAP активно закрывает облачные операции в России.

Об этом говорится в сообщении компании.

В компании добавили, что получили запросы о возможности закрыть все существующие продукты для российских клиентов.

В SAP отметили, что клиенты, которые купили и развернули продукты SAP локально и используют эти продукты в своих собственных внутренних IT-отделах могут продолжать использовать эти продукты независимо от SAP.

Ранее компания SAP остановила продажи в России.

Война против Украины: