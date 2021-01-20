По словам Шмыгаля, Кабмин нарабатывает решение, которое покроет гражданам часть затрат на электроотопление.

Домохозяйства, использующие электрическое отопление в своих домах, в ближайшее время получат монетизированную компенсацию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на сегодняшнем заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Читайте такжеТарифы на электричество в январе 2021: владельцам электрокотлов предложили выход

«Люди, которые установили себе электроотопление, получат монетизированную компенсацию», - сказал премьер.

По его словам, Кабмин нарабатывает решение, которое покроет гражданам часть затрат на электроотопление, и в ближайшее время примет его.

Что этому предшествовало

Кабинет министров отменил льготную цену на электроэнергию для населения 90 копеек за первые 100 кВт-ч с января 2021 года и установил ее на уровне 1,68 грн за кВт-ч.

Кроме того, была отменена льгота в 90 копеек за первые 3000 кВт-ч при использовании электричества для отопления. Тариф 1,68 грн/кВт начинал действовать уже для всей электроэнергии.

Кроме того, с 1 января 2021 года в Украине действует новая цена на газ, которую предложили поставщики газа в рамках открытия конкурентного рынка газа.

Газоснабжающие компании предложили населению Украины в январе покупать газ по цене от 6,99 до 10,8 гривни за кубометр, при этом минимальная цена выше декабрьской цены на 11%, а максимальная - на 20,5%.

Также 1 января в Украине начали действовать новые тарифы на транспортировку газа.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), с января 2021 года повысила тарифы на услуги 43 газораспределительных компаний в среднем в 1,6 раз.

С начала января в ряде регионов Украины прошли акции протеста против повышения коммунальных тарифов.

Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на массовые протесты населения в разных регионах страны, поручил правительству срочно решить вопрос с тарифами для населения.

13 января 2021 года Кабинет министров заявил о том, что будет предлагать установить для бытовых потребителей фиксированную цену на газ в размере 6,99 гривни за кубометр.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Анна Бредихина