Домохозяйства, использующие электрическое отопление в своих домах, в ближайшее время получат монетизированную компенсацию.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на сегодняшнем заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Читайте такжеТарифы на электричество в январе 2021: владельцам электрокотлов предложили выход
«Люди, которые установили себе электроотопление, получат монетизированную компенсацию», - сказал премьер.
По его словам, Кабмин нарабатывает решение, которое покроет гражданам часть затрат на электроотопление, и в ближайшее время примет его.
Что этому предшествовало
Кабинет министров отменил льготную цену на электроэнергию для населения 90 копеек за первые 100 кВт-ч с января 2021 года и установил ее на уровне 1,68 грн за кВт-ч.
Кроме того, была отменена льгота в 90 копеек за первые 3000 кВт-ч при использовании электричества для отопления. Тариф 1,68 грн/кВт начинал действовать уже для всей электроэнергии.
Кроме того, с 1 января 2021 года в Украине действует новая цена на газ, которую предложили поставщики газа в рамках открытия конкурентного рынка газа.
Газоснабжающие компании предложили населению Украины в январе покупать газ по цене от 6,99 до 10,8 гривни за кубометр, при этом минимальная цена выше декабрьской цены на 11%, а максимальная - на 20,5%.
Также 1 января в Украине начали действовать новые тарифы на транспортировку газа.
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), с января 2021 года повысила тарифы на услуги 43 газораспределительных компаний в среднем в 1,6 раз.
С начала января в ряде регионов Украины прошли акции протеста против повышения коммунальных тарифов.
Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на массовые протесты населения в разных регионах страны, поручил правительству срочно решить вопрос с тарифами для населения.
13 января 2021 года Кабинет министров заявил о том, что будет предлагать установить для бытовых потребителей фиксированную цену на газ в размере 6,99 гривни за кубометр.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram