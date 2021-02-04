Лимит будет повышен для таких операций: инвестиции за границу, размещение средств на собственных иностранных счетах, предоставление займа нерезидентам и тд.

С 5 февраля Национальный банк Украины повысит вдвое, до 200 тысяч евро, годовой электронный лимит для инвестиций населения за рубеж и размещения средств на иностранных счетах.

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Об этом сообщается на сайте НБУ.

Согласно сообщению, лимит будет повышен для таких операций: осуществление инвестиций за границу; размещение средств на собственных иностранных счетах; перевод средств по договору страхования жизни; предоставление займа нерезидентам.

"Положительная ситуация на валютном рынке создает необходимые предпосылки для постепенной либерализации валютного регулирования, очередным шагом которой является повышение соответствующего е-лимита", - говорится в сообщении НБУ.

По оценкам НБУ, данное решение не окажет существенного влияния на функционирование валютного рынка Украины.

"В 2020 году физические лица в пределах e-лимита перечислили за границу около 274 миллионов евро. Эта сумма меньше среднедневного объема торгов на межбанковском валютном рынке", - приводятся слова заместителя председателя НБУ Юрия Гелетия.

Также отмечается, что полное снятие электронного лимита на осуществление физическими лицами инвестиций за границу является одним из приоритетов НБУ.

Что этому предшествовало

В декабре 2019 года Национальный банк Украины повысил электронный лимит для инвестиций физических лиц за рубеж до 100 тысяч евро в год.

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Автор: Анна Нагорная